Os Estados Unidos continuam tendo "problemas significativos" com o acordo nuclear com o Irã, disse o secretário de Estado, Rex Tillerson, após reunir-se com sua contraparte iraniana, Mohammad Javad Zarif.

"Foi uma boa oportunidade para nos reunirmos, apertar as mãos. O tom foi muito concreto. Não houve gritos, não lançamos sapatos um no outro", disse Tillerson após o encontro. "Não houve um tom raivoso. Foi uma troca muito, muito concreta sobre como vemos este acordo de modo muito diferente", acrescentou.

* AFP