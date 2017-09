A possibilidade de o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se tornar candidato a presidente da República despertou o interesse da imprensa internacional. Em entrevista coletiva concedida em Londres, uma jornalista perguntou se ela estava conversando com o próximo presidente do Brasil. Meirelles respondeu imediatamente que "não".

"Você está falando com o ministro da Fazenda e, como tenho respondido nos últimos tempos, 100% da minha atenção é sobre as responsabilidades do Ministério da Fazenda, de fazer a economia crescer, criar empregos etc.", disse Meirelles.

Ele acrescentou, conforme vem dizendo desde que seu nome passou a ser ventilado como uma possibilidade para a eleição de 2018, que não fala em "hipóteses". "Tenho muita coisa para fazer agora", afirmou.