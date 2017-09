O presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Murilo Portugal, elogiou e demonstrou apoio à iniciativa do governo federal de lançar um pacote de ações que ofertará R$ 3 bilhões por ano para microcrédito a famílias de baixa renda interessadas em empreender. "Esse momento é muito adequado porque o Brasil já superou a recessão", disse durante cerimônia do programa "Progredir" no Palácio do Planalto.

Portugal notou que a oferta de microcrédito permitirá às famílias aproveitar a nova tendência da economia brasileira, que tem registrado recuperação de empregos e do crédito. "A forte e rápida queda da inflação permitiu o recuo do juro, que acredito será duradouro", disse, ao comentar que o ambiente tem criado condições mais favoráveis para retomada da produção e da renda.

Durante a apresentação, o presidente do Banco do Nordeste, Marcos Holanda, disse que, diante da medida de incentivo ao microcrédito, a instituição financeira estatal reduzirá o juro cobrado nessa operação em cerca de 10%. Segundo o executivo, a taxa chegará a ser de cerca de 1% ao mês em algumas operações.