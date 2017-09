Foto: Divulgação / Nestlé

Estariam alguns dos chocolates mais queridos do Brasil perto do fim? Até outubro, a Nestlé precisa fechar a venda de um pacote de marcas para um concorrente de médio ou pequeno porte, para que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprove a compra da fabricante Garoto. Entre as marcas da Nestlé que seriam vendidas estão Chokito, Lollo, Sensação e Serenata de Amor.

A necessidade de venda das marcas faz parte de um acordo com o Cade para que a compra da Garoto, feita pela Nestlé em 2002, seja aprovada 15 anos após a negociação entre as fabricantes. Além destes chocolates já citados, outras marcas precisarão ser vendidas, mas os nomes delas permanecem em sigilo.

O prazo para a venda das marcas vai até outubro, mas isto não significa que os chocolates Serenata de Amor, Sensação, Lollo, Chokito e outros nomes mantidos em sigilo irão acabar. A venda deverá ser feita para outra empresa, que poderá continuar fabricando o chocolate.