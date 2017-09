No país, 31 sindicatos da categoria paralisaram as atividades por conta de acordo coletivo

Os trabalhadores dos Correios em Santa Catarina decidiram entrar em estado de greve indeterminado. Ainda não há um balanço oficial de quantos funcionários cruzaram os braços nas unidades catarinenses. Em Florianópolis, as unidades do Centro de Tratamento de Encomendas e do Centro do Tratamento de Cartas, responsáveis pela triagem das correspondências, estão paralisados.

De acordo com José Maria Pego, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos e Similares de Santa Catarina (Sintect SC), na quinta-feira (21) será feito uma avaliação do impacto da greve no Estado. No país, 31 sindicatos da categoria aderiram à paralisação por uma pressão da aprovação do acordo coletivo com os Correios, em negociação desde julho.

Está marcada para quinta-feira uma nova rodada de negociação entre os trabalhadores e a empresa. Procurados, os Correios disseram que irão se manifestar por meio de nota.