Uma pessoa morreu nesta terça-feira na ilha francesa de Guadalupe, no Caribe, após a passagem do furacão Maria, enquanto outras duas estão desaparecidas, anunciaram as autoridades locais.

A vítima fatal foi atingida por uma árvore e "não respeitou as recomendações de confinamento", declararam as autoridades.

As duas pessoas desaparecidas estavam a bordo de uma embarcação que naufragou em frente à costa de Désirade, uma ilha de Guadalupe, segundo as mesmas fontes.

