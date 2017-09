1 - Gás industrial fica 7,9% mais caro a partir desta quarta-feira

Um dia após anunciar um reajuste de 6,9% para o gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial, o chamado gás de cozinha, a Petrobras anunciou, nesta terça-feira, o aumento de 7,9% para o GLP de uso industrial e comercial. O aumento foi decidido pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços (Gemp) da empresa e começa a vigorar nesta quarta-feira.

Foto: Rafaela Martins / Agencia RBS

2 - Câmara vai abrir CPI para investigar festa do aniversário de Florianópolis

A Câmara de Vereadores irá abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar eventuais irregularidades na organização da festa de aniversário de Florianópolis, realizada no dia 23 de março deste ano, na Beira-Mar Norte. A CPI havia sido arquivada na Câmara em abril, mas deverá ser instalada por determinação da Justiça, que acatou pedido protocolado por cinco vereadores no Ministério Público Estadual (MP-SC), embora ainda sem prazo definido.

3 - Ministério da Saúde reduz repasse a projeto da UFSC após pente-fino em programas na área de saúde mental

Considerado muito caro, um projeto de educação à distância (EAD) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) teve redução de R$ 3,3 milhões em repasses depois que ele apareceu em um pente-fino do Ministério da Saúde. O levantamento identificou programas na área da saúde mental com custos considerados elevados demais pelo governo federal ou que não tinham as devidas prestações de contas.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

4 - Prefeitura de Ouro, no Meio-Oeste de SC, decreta situação de emergência por causa da estiagem

Prejuízos com a estiagem levaram o município de Ouro, no Meio-Oeste, a decretar situação de emergência nesta terça-feira. Segundo informações da prefeitura, a cidade não registra chuva há mais de um mês. A situação já afeta a lavoura da região e também compromete a produção de leite porque a pastagem reservada às criações de gado secou.

5 - Criciúma e Figueirense ficam no empate no Heriberto Hülse

O Criciúma dominou todo o primeiro tempo, saiu na frente com gol de Diego Giaretta e teve mais volume de jogo, mas o Figueirense buscou e empatou em 1 a 1 no Heriberto Hülse. Os donos da casa deixaram escapar dois pontos importantes para se manter na briga pelo topo da tabela. Já para o Furacão, o ponto conquistado fora ajuda o time que tenta se livrar da zona de rebaixamento.

Foto: CAIO MARCELO / Diário Catarinense