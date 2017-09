A marca de roupas Levi's começará a comercializar esta semana uma jaqueta jeans com controle de toque costurado no próprio tecido, na primeira ação deste tipo no mercado da moda, em colaboração com a Google.

A famosa fabricante de roupas da Califórnia, cujo legado remonta à Corrida do Ouro, dará mais um passo no "boom" da Internet móvel com a "Jaqueta Trucker com Jacquard".

A jaqueta jeans foi pensada para ciclistas, já que a barra da manga feita com um tipo de padronagem Jacquard especial pode ser sincronizada - sem a necessidade de fios - com smartphones a partir de comandos como deslizar ou tocar, segundo um vídeo publicado no YouTube pela Levi's.

"Ao vermos isso, percebemos que não é somente sobre a tecnologia sem um objetivo. Trata-se de abordar uma necessidade real de nossos consumidores que estão em movimento", explicou o vice-presidente da Levi's de Inovação Global de Produtos, Paul Dillinger.

"Essa peça permitirá aos ciclistas navegar durante as pedaladas e realizar tarefas simples, mas sem tirar os olhos da rua".

O engenheiro da Google Ivan Poupyrev disse em uma postagem em um blog que o principal ponto "é que é uma jaqueta. Uma jaqueta jeans comum. Você pode lavar (apenas deve remover o aparelho da manga), é durável, desenhada para ser confortável para pedalar e manterá você aquecido em cima da bicicleta ou fora dela".

Poupyrev disse que a roupa permitirá aos usuários "realizar funções digitais comuns - como iniciar ou parar uma música, encontrar uma rua ou ler novas mensagens - somente deslizando ou tocando a barra da manga da jaqueta".

A peça custará 350 dólares e poderá ser adquirida a partir de quarta-feira (27) em algumas lojas dos Estados Unidos. No site da marca estará disponível a partir de 2 de outubro.

Há pouco mais de dois anos, a Google usou a sua conferência anual de desenvolvedores em San Francisco para revelar o Projeto Jacquard e destacar a Levi's como a sua primeira parceria.

Nomeado por um francês que inventou um tipo de tear, o Projeto Jacquard está nas mãos de uma pequena equipe da Google chamada de "Tecnologia Avançada e Projetos" (ATAP).

Os fios condutores podem ser implantados em diferentes tecidos, além da possibilidade de serem colocados em destaque ou não, de acordo com a vontade do estilista.

* AFP