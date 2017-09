Os 12 países da América que condenam a ruptura da ordem democrática na Venezuela acreditam que a situação no país se agravou, informou nesta quarta-feira um funcionário canadense que participou do encontro de chanceleres para debater o tema, em Nova York.

"Existe uma opinião firme do Grupo de Lima de que a situação na Venezuela se agravou" nas últimas semanas, declarou David Morrison, funcionário do ministério das Relações Exteriores do Canadá ao final do encontro.

Uma declaração conjunta será difundida apenas no sábado em respeito ao luto no México pelo terremoto que matou ao menos 225 pessoas.

* AFP