Navios da Guarda Costeira da China navegaram nesta segunda-feira perto de ilhas que têm a soberania disputada por Tóquio e Pequim no Mar da China Oriental, no segundo incidente do tipo em menos de uma semana.

Os quatro navios entraram em águas do arquipélago controlado pelo Japão, conhecido como Senkaku em japonês e Diaoyu na China, às 10H00 locais (22H00 de domingo, horário de Brasília), com deslocamento no sentido sudoeste, de acordo com a Guarda Costeira japonesa.

Um comunicado publicado pela Administração Oceânica Estatal da China afirma que quatro embarcações da Guarda Costeira "patrulham em águas chinesas diante das ilhas Diaoyu".

O Japão protesta de forma recorrente alegando que a China provoca uma escalada de tensão ao enviar navios com frequência às imediações do arquipélago em disputa.

