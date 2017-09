Acionada por populares, a Polícia Militar encaminhou-se à rua Palmira Laura Florêncio, no bairro Real Parque, em São José, na Grande Florianópolis, pouco depois das 18h de sexta-feira, 22. Ao chegar ao local, a guarnição policial constatou que um homem de aproximadamente 35 anos estava estirado sobre a calçada com diversas marcas de tiros — a corporação não soube precisar o número. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar socorro, mas a vítima já estava morta.

A investigação do caso ficará à cargo da Polícia Civil, que contará com o apoio do Instituto Geral de Perícias e do Instituto Médico Legal, que estiveram no local do crime e produzirão laudos. O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) não repassou a identidade da vítima, nem informou a respeito de possíveis passagens pela polícia. A Central de Polícia de São José não comentou o homicídio e também não soube informar a delegacia que ficaria responsável pela ocorrência.

