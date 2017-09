Uma colisão frontal registrada na primeira hora da madrugada deste sábado, 23, resultou na morte de um homem de 46 anos. No quilômetro 208,5 da BR-282, em Lages, ele dirigia um Fiat Fiorino com placas do mesmo município serrano quando bateu de frente com um VW Gol de Biguaçu, na Grande Florianópolis.

Condutor e passageiro do outro veículo, um homem de 21 anos e uma mulher de 23, sofreram apenas lesões leves. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que não repassou as identidades da vítima fatal, nem dos demais envolvidos na colisão.

Leia também:

Conflito de atribuições das polícias em SC chega à Justiça comum

Presos três suspeitos de matar vigilantes em Criciúma

Manifestantes protestam contra a "cura gay" em Florianópolis