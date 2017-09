Homem morre em acidente de carro na BR-282, em Bocaina do Sul /

Um homem de 60 anos morreu em um acidente de trânsito na BR-282, em Bocaina do Sul, na Serra Catarinense, na noite deste sábado. Ele dirigia um Volkswagem Santana, com placas de Lages, quando ocorreu uma colisão frontal com um caminhão Mercedes Benz Atego dos Correios, com placas de Porto Alegre, cujo motorista ficou gravemente ferido e foi conduzido para um hospital em Lages. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 21h, no quilômetro 168 da rodovia.