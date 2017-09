Um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar em Camboriú na noite de quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, ele e outro rapaz teriam furtado uma residência em Navegantes e fugiam em um Chevrolet Classic pela BR-101 quando os agentes foram acionados. Eles localizaram o carro na Marginal Oeste e chegaram a fazer uma barreira para tentar parar a dupla. Eles teriam escapado pela calçada, jogando o carro em cima dos PMs.

Na barreira, um dos bandidos teria apontado uma arma para os policiais, que revidaram atirando - uma das balas atingiu um dos pneus do carro. Ainda assim, eles seguiram em fuga e uma viatura do PPT se juntou à perseguição.

O carro parou na Rua Monte Castelo e o motorista teria saído do veículo ameaçando os policiais. Ele acabou sendo alvejado por um dos PMs. O Samu chegou a ser acionado, mas ele morreu enquanto recebia atendimento.

Ainda de acordo com a PM, o homem portava um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e o carro que ele dirigia era roubado. Dentro do veículo foram encontrados objetos furtados na residência em Navegantes.

O outro suspeito de furto não ofereceu resistência e foi preso e conduzido à Central de Polícia.