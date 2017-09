Os reajustes nos preços das atividades de refino de petróleo e das indústrias extrativas puxaram a alta de 0,31% registrada pelo Índice de Preços ao Produtor (IPP) de agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, os produtos dos segmentos de alimentos e de outros produtos químicos ficaram mais baratos, limitando um avanço maior na inflação do mês.

Entre as 24 atividades industriais pesquisadas no IPP, 11 apresentaram variações positivas em agosto. As quatro maiores altas foram registradas em refino de petróleo e produtos de álcool (6,48%), indústrias extrativas (6,21%), perfumaria, sabões e produtos de limpeza (3,06%) e bebidas (1,81%).

Na direção oposta, as quedas mais acentuadas foram as de outros produtos químicos (-2,06%), alimentos (-1,62%), fumo (-1,23%) e metalurgia (-1,15%).

Em termos de influência, as maiores pressões para a formação total da taxa do IPP foram de refino de petróleo e produtos de álcool (0,64 ponto porcentual) e indústrias extrativas (0,19 ponto porcentual).

As contribuições que evitaram um avanço maior na inflação foram de alimentos (-0,33 ponto porcentual) e de outros produtos químicos (-0,20 ponto porcentual).