O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira, 26, a um grupo de investidores em Londres que a intenção do governo é a de dar mais musculatura ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "A ideia é ter um BNDES maior e mais forte", afirmou. Uma das possibilidades, de acordo com ele, é a realização de uma captação externa pela entidade. "Não há prazos ainda", disse depois a jornalistas em relação ao estudo da captação.

O objetivo, de acordo com Meirelles, é fazer com que a instituição, aos poucos, encontre sua forma de obter funding, deixando de ser "completamente dependente" do Tesouro Nacional.

O ministro já vem falando há algum tempo sobre as distorções do mercado de crédito e salientando que empréstimos concedidos via BNDES custaram aos cofres públicos R$ 100 bilhões nos últimos 10 anos. "O BNDES continuará ser um agente importante porque será um emprestador de longo prazo", previu. A ideia, continuou, é melhorar o mercado de crédito e o BNDES, em particular.