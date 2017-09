O incêndio em um grande depósito de munições no centro da Ucrânia provocou o fechamento do espaço aéreo em um raio de 50 quilômetros sobre a zona e a evacuação de habitantes.

O fogo começou às 22H00 local (17H00 Brasília) nas proximidades da localidade de Kalynivka, a cerca de 20 km do centro regional de Vinnytsia (370.000 habitantes), informou o Estado-Maior do Exército da Ucrânia no Facebook.

O incêndio provocou explosões em série de munições de artilharia que estavam no arsenal, revelou o porta-voz da polícia Iaroslav Trakalo, citado pelo site Ukraïnska Pravda.

A administração regional determinou a evacuação de Kalynivka e de dois povoados vizinhos, e pediu à população que não entre em pânico.

"O espaço aéreo foi fechado em um raio de 50 km em torno do local do incêndio", revelou no Facebook Iuri Lavreniuk, vice-ministro ucraciano de Infraestruturas.

Situada 200 km a oeste de Kiev, Vinnytsia não corre o risco de ser afetada, garantiu seu prefeito, Sergui Morgunov.

* AFP