As vendas de aço da rede de distribuição subiram 19,2% em agosto em relação ao mesmo período do ano passado, para 301,7 mil toneladas, de acordo com dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). Em relação ao mês imediatamente anterior o volume cresceu 13,8%.

Já as compras de aço em agosto pelos distribuidores subiram 4,6% para 276,7 mil toneladas. Em relação a julho o volume é 17,8% superior.

Com isso, os estoques da rede alcançaram 897,5 mil toneladas, queda de 2,7% em relação ao mês imediatamente anterior. O giro do estoque caiu para 3 meses, ante 3,5 meses em julho.

As importações da rede somaram 116,4 mil toneladas, aumento de 160,8% em relação ao mesmo mês de 2016. Ante julho houve recuo de 1,3%.

As projeções da entidade é que tanto as compras e vendas em setembro recuem 5% em relação ao observado em agosto.

2017

Depois de agosto mostrar recuperação na venda de aço pela rede de distribuição, o Inda alterou suas projeções para o ano de uma queda de 5% em relação a 2016 para um volume estável. Uma das razões é a melhores em setores consumidores, como o automotivo.

"Os dados de agosto mostram que o setor começou a se recuperar", disse o presidente do Inda, Carlos Loureiro.

De janeiro a agosto as vendas da rede somaram 1,953 milhão de toneladas, recuo de 5,3%. A entidade acredita que haverá recuperação dos volumes, em especial porque o mercado nos últimos meses do ano passado também estava muito enfraquecido.