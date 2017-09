As autoridades indonésias estão preparadas para desviar aviões com destino a Bali, a principal ilha turística do país, em caso de erupção do vulcão Agung, anunciou o ministério dos Transportes.

O vulcão Agung, situado a quase 3.000 metros de altura e a 75 quilômetros dos destinos turísticos de Kuta e Seminyak, está em atividade desde agosto e pode entrar em erupção pela primeira vez em mais de 50 anos.

O aeroporto internacional de Denpasar, a capital de Bali, que a cada ano recebe milhões de turistas, não foi afetado até o momento. Mas vários países da região Ásia-Pacífico publicaram recomendações de prudência aos turistas.

Diante da possível erupção, as autoridades da Indonésia preveem desviar os voos com destino a Bali para outros 10 aeroportos, entre eles o da ilha vizinha de Lombok, mas também para o da capital indonésia, Jacarta, que fica na ilha de Java.

"Os aviões serão desviados para o local mais próximo", declarou o ministro dos Transportes, Budi Karya Sumadi.

Mais de 100 ônibus estão preparados para transportar os turistas de Bali até a ilha de Lombok, segundo o ministro.

As companhias aéreas estão monitorando a situação e se preparam para uma possível erupção que poderia provocar nuvens de cinzas, perigosas para o tráfego aéreo.

rws/hp/bfi/ol/pc.zm/fp

* AFP