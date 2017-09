O Irã fechou as fronteiras com o Curdistão iraquiano, onde acontece nesta segunda-feira um referendo sobre a independência, anunciou o porta-voz do ministério iraniano das Relações Exteriores, citado pela agência Tasnim.

"A pedido do governo iraquiano fechamos nossas fronteiras terrestres e aéreas com o Curdistão iraquiano", declarou Bahram Ghassemi.

O porta-voz chamou de "ilegal e ilegítimo" o referendo de independência organizado pela região autônoma do Curdistão iraquiano, que acontece apesar da oposição do governo de Bagdá e dos países vizinhos.

