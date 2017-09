Israel bombardeou na madrugada desta sexta-feira um depósito de armas do movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do regime sírio, perto do aeroporto de Damasco, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

"Aviões israelenses lançaram foguetes contra um depósito de armas do Hezbollah perto do aeroporto", informou a ONG.

Desde o início do conflito na Síria, em 2011, Israel já efetuou vários bombardeios contra o exército sírio e contra o Hezbollah libanês, inimigo do Estado hebreu.

No dia 7 de setembro, o exército sírio acusou Israel de fazer bombardeios aéreos contra uma de suas infraestruturas, deixando dois mortos.

Segundo o OSDH, o bombardeio atingiu um acampamento de treinamento e uma parte do Centro de Pesquisas e de Estudos Científicos da Síria (SSRC, na sigla em inglês), um organismo que Washington e Israel já acusaram de participar no desenvolvimento de gás sarin.

De acordo com a mesma fonte, a instalação atacada teria sido utilizada pelo Irã e pelo Hezbollah, um movimento pró-iraniano.

Em abril, Israel já bombardeou um depósito de armas que pertenceria ao Hezbollah, também perto do aeroporto de Damasco.

