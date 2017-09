O novo presidente angolano, João Lourenço, prestou juramento nesta terça-feira para suceder José Eduardo dos Santos, que se retira depois de 38 anos de poder e da vitória indiscutível nas legislativas de agosto de seu partido Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA).

A cerimônia de posse do terceiro chefe de Estado angolano desde a independência em 1975 foi realizada na Praça da República da capital, com a presença de vários dirigentes estrangeiros, entre eles o ruandês Paul Kagame e Teodoro Obiang Nguema, da Guiné Equatorial, o mais longevo chefe de Estado africano.

A chegada ao poder de João Lourenço, ex-ministro da Defesa, marca o fim de 38 anos de poder de Santos. Mas os dois são membros dol MPLA, solidamente instalado no poder desde 1975.

O MPLA venceu as eleições organizadas no final de agosto com uma ampla vantagem de 61% dos votos.

João Lourenço, de 63 anos, produto do ex-partido único, se comprometeu a "promover a estabilidade, o bem-estar e o progresso social de todos os angolanos".

O país atravessa uma grave crise econômica, consequência da queda dos preços do petróleo. Angola é um dos principais produtores africanos de petróleo.

str-bed/jhd/pa.zm/cn

* AFP