Começa na tarde desta terça (26), na Expoville, o Showroom da Yes, feira de móveis que deve gerar R$ 15 milhões em negócios

O Complexo Expoville, em Joinville, recebe a partir desta terça-feira, 26, a segunda edição do Showroom da Yes, feira de móveis que deve movimentar mais de R$ 15 milhões em negócios em Santa Catarina. O evento segue até a próxima quinta, 28, e deve receber mais de 500 visitantes em busca de novidades e soluções do setor moveleiro.

Ao todo, o espaço abriga mais de 50 expositores durante os três dias de evento. Segundo Erisson Matos, diretor da Yes Feiras, responsável pela realização da feira, a posição de destaque do Estado no setor justifica a escolha de Joinville para sediar o evento na região.

— O evento já passou por diversas cidades brasileiras como Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, Campinas e Fortaleza, mas é no Sul que estão localizadas as principais fabricantes de móveis do País — destaca.

Ainda segundo ele, o objetivo principal do ambiente é estreitar o relacionamento entre representantes e lojistas, além de contribuir com a geração de negócios de qualidade na região. Informações e credenciamento para visitação do Showroom na Expoville pode ser realizado no site da organizadora.

Serviço

O quê: Showroom da Yes, em Joinville

Quando: 26 e 27/09 das 14h às 21h e 28/09 das 13h às 20h.

Onde: Centro de Convenções e Exposições EXPOVILLE