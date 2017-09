A disputa de atribuições das polícias Civil e Militar de Santa Catarina ganhou um novo capítulo na Justiça, desta vez favorável aos militares. Após determinar que as mortes de suspeitos em confronto com a PM sejam investigadas exclusivamente pela Polícia Civil, o comando-geral da PM decidiu que as condutas de dois oficiais da corporação sejam apuradas em procedimentos penal militar e administrativo.

Isto porque os dois oficiais contrariaram a ordem superior e tomaram providências para que a própria Polícia Militar investigue as mortes de suspeitos causadas em duas ocorrências de confronto nas cidades de Brunópolis, no Meio-Oeste, e em Balneário Piçarras, no litoral Norte. No entendimento do comando-geral, a conduta dos oficiais caracteriza insubordinação.

Mas, ainda na última sexta-feira, a Justiça concedeu uma liminar que proíbe o andamento de qualquer investigação contra os dois oficiais da PM. A proibição também impede a continuidade de uma investigação que o Ministério Público de Canoinhas move contra um terceiro oficial da PM por motivos semelhantes.

A liminar foi concedida pelo desembargador Getúlio Corrêa em um habeas corpus preventivo ajuizado pela Associação de Oficiais Militares de SC (Acors), que agiu em defesa dos oficiais. Na decisão, o magistrado apontou que, apesar de ser competência da Justiça comum o julgamento de mortes de civis provocadas por militares, a PM também pode instaurar inquérito para apurar essas ocorrências.

A liminar, no entanto, não encerra a discussão se cabe à Polícia Civil ou à Polícia Militar a investigação de mortes provocadas em confronto com militares. A decisão do desembargador apenas impede que os três oficiais da PM que contrariaram a ordem superior sejam presos ou investigados.

"Diante da referida divergência e a fim de evitar dano à liberdade de locomoção dos pacientes, consentâneo suspender-se a instauração/prosseguimento de quaisquer procedimentos/processos em relação a eles enquanto se aguarda o julgamento da apelação nos autos do conflito de atribuições", escreveu.

O conflito de atribuições é analisado em outros processos na Justiça. A Acors é a entidade que defende que as investigações sejam lideradas pela PM. Já a Associação dos Delegados de Polícia de SC (Adepol) acusa a PM de desrespeitar a Constituição sob o argumento de que cabe à Polícia Civil esse tipo de investigação.