A adesão aos cortes na produção de petróleo acordados por membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de outros produtores ultrapassou os 100% no mês passado, disse o ministro de Petróleo do Kuwait, Essam al-Marzouq, nesta quinta-feira.

Em maio, a Opep concordou com a Rússia e outros nove produtores em estender um pacto para reduzir a produção em 1,8 milhão de barris por dia por mais nove meses, até março de 2018. A fala de Marzouq ocorre antes de uma reunião da Opep, em Viena, onde será discutido o nível de adesão ao acordo.

O ministro comentou que a conformidade é "melhor do que no mês anterior" e está agora acima de 100%. Os participantes concordaram em 116% em agosto em comparação com 98% em julho, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Grande parte do esforço, segundo as pessoas, veio de produtores fora da Opep, com o cartel contribuindo com 99% da redução prometida.

Em meio ao aumento dos preços do petróleo, integrantes da Opep começaram a estimular uma extensão do pacto de produção para além de março de 2018. O ministro kuwaitiano, no entanto, afirmou que essa possibilidade não será debatida "desta vez. Estamos apenas no segundo mês da extensão". Fonte: Dow Jones Newswires.