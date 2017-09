O ministro do Petróleo do Kuwait, Essam al-Marzouq, afirmou nesta sexta-feira que as condições de mercado da commodity têm melhorado, mas isso não significa que os produtores devem apenas "sentar e relaxar". "Desde nossa última reunião a situação do mercado de petróleo melhorou notavelmente. O mercado evidentemente se sai bem em seu caminho para um reequilíbrio", afirmou ele em Viena.

"Há um número de fatores positivos para reportar. O processo de reduzir os estoques se acelerou nos últimos meses", afirmou a autoridade.

Em agosto, os estoques comerciais de petróleo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estavam 170 milhões de barris acima da média dos últimos cinco anos. Em janeiro, porém, eles estavam 340 milhões de barris acima. A produção de alguns países continua a superar o previsto.

"Embora estejamos no caminho certo e haja mais luz no fim do túnel, não é hora de tirar o pé do acelerador", defendeu o ministro do Kuwait. "Nós temos trabalho a fazer para a redução dos estoques, portanto não podemos ser complacentes. Não podemos deixar de lado nossas principais aspirações", acrescentou."