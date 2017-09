O trânsito que no fim da tarde já costuma ser complicado se intensifica ainda mais na véspera do fim de semana na Grade Florianópolis. Nesta sexta-feira, entre às 17h30min e 18h, o aplicativo de monitoramento do trânsito Waze apontava pelo menos nove pontos de lentidão só na Ilha. No Continente, foi preciso paciência do motorista que trafegou pelas BR-282 e BR-101, em São José. A Via Expressa, na saída da Ilha, também tinha muitas filas.

Do começo da tarde em diante, no restante do Estado, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia filas também na BR-470 em Gaspar, no Vale do Itajaí, e na BR-101, em Itajaí, no Litoral.

Confira a situação nos principais pontos onde havia lentidão na Grande Florianópolis:

BR-101

Conforme a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, devido ao excesso de veículos, havia lentidão do Km 201 ao Km 215, entre São José e Palhoça. O Waze apontava que a velocidade média no trecho era de 29 Km/h.Usuários do aplicativo também reportaram veículos parados no acostamento e acidentes leves no trecho.

BR-282

Em São José, por volta das 18h, a velocidade média da via era de 10 Km/h. Além da lentidão, motoristas também avisaram sobre engarrafamentos e buracos na via. Em Florianópolis, na saída da ponte, o trânsito estava completamente parado.

SC-404

Na Ilha, no trecho da rodovia Admar Conzaga, não havia registro de acidente, mas o fluxo intenso de veículos causou congestionamento entre desde a Comcap até o trevo da Avenida Madre Benvenuta. Uma transversal da rodovia, a Rua Pastor William Richard Schisler Filho, também estava congestionada.

Avenidas Beira-Mar Norte e Mauro Ramos

As duas vias estavam com trânsito complicado no fim de tarde. Na Beira-Mar Norte o trânsito já estava lento a partir do ponto próximo a Federação Catarinense de Tênis e o congestionamento se estendia até a Praça Governador Celso Ramos. Outro trecho de lentidão, na mesma avenida, foi registrado a partir dali até a Praça dos Namorados. Já a Mauro Ramos estava com lentidão a partir da Igreja Universal do Reino de Deus até o entroncamento com Rua Bocaiúva, que também estava congestionada.

Rodovia Deputado Edu Vieira

Trânsito muito intenso sendo que a velocidade média da via era de 11 Km/h.

SC-405

O sul da Ilha também estava complicado no fim da tarde. Na Rodovia Francisco Magno Vieira a velocidade média dos motoristas era de 12 Km/h. Pelo menos três motoristas relataram que o trânsito estava completamente parado na via.

Outras vias

A SC-406, no trecho da rodovia Doutor Antonio Luiz Moura Gonzaga, a Avenida Governador Gustavo Richard, o elevado Francisco Dias Velho e a Avenida das Rendeiras também tinham registro de trânsito intenso no fim da tarde de sexta-feira.