O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do quarto bimestre, divulgado nesta tarde de sexta-feira, 22, pelo Ministério do Planejamento, trouxe a liberação de R$ 12,824 bilhões em recursos que estavam bloqueados no Orçamento deste ano. O contingenciamento, que estava em R$ 45 bilhões, estrangulava as atividades de vários órgãos da administração pública.

Nos últimos dias, o governo chegou a cogitar o descontingenciamento de um volume maior de recursos, de até R$ 15 bilhões, mas o Ministério da Fazenda decidiu aguardar e fazer uma avaliação melhor antes de o Tesouro Nacional editar uma portaria para viabilizar o repasse maior de receitas de precatórios que estão depositados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.