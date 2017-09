O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, se reuniu nesta segunda-feira com a premiê do Reino Unido, Theresa May, em Ottawa. A dupla discutiu como devem ficar os laços comerciais após a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit.

May afirmou em entrevista coletiva após a reunião que a ideia é garantir uma transição "a mais suave possível", nesse processo. Trudeau, por sua vez, lembrou dos laços bilaterais "profundos" no comércio entre os países e disse que pretende manter isso. Segundo ele, com a saída dos britânicos da UE haverá um corte de 90% nas barreiras comerciais bilaterais.

A UE e o Canadá já fizeram um acordo, que passará a vigorar em 21 de setembro. O chamado Acordo Abrangente Econômico e Comercial UE-Canadá (CETA, na sigla em inglês) pode servir de base para a transição entre o Canadá e o Reino Unido, disseram os líderes.

Além disso, May agradeceu o apoio do Canadá após o ataque ao metrô de Londres na semana passada, reivindicado pelo Estado Islâmico. Segundo ela, continuará a haver união para combater os extremistas. "O terrorismo nunca ganhará. Nossos valores prevalecerão", afirmou ela, que também defendeu uma reforma na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).