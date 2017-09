O presidente americano Donald Trump "não tem motivos" para ser "tão categórico" em suas críticas contra a ONU, disse seu homólogo francês Emmanuel Macron em uma entrevista à rede francesa TMC na noite desta quarta-feira.

Ao ser interrogado sobre as declarações de Trump de que a ONU é um "clube para que as pessoas se juntem, conversem e passem por um bom momento", Macron respondeu: "Não, não há motivos para que ele seja tão categórico".

"Às vezes há ineficácia e perda de tempo", admitiu o presidente francês, que ressaltou que a ONU permite "dar um espaço ao multilateralismo, fazendo que todas as nações do mundo tenham voz, o que permite tratar a todos os temas mundiais e evitar cair na lei do mais forte".

"A ONU é o contexto onde as discussões, que às vezes são complexas, têm lugar e onde cada um aceita as restrições do coletivo", acrescentou.

Na segunda-feira, no primeiro dia das reuniões na sede da ONU em Nova York, Trump denunciou que "a ONU deve se centrar mais nas pessoas e menos na burocracia", e buscar sobretudo "resultados".

Os Estados Unidos são o principal financiador da ONU. Mas Trump ameaça em reduzir drasticamente esses fundos, o que para o chefe da ONU António Guterres criaria "um problema irresolúvel" para a instituição.

À iniciativa dos Estados Unidos um total de 126 países se somaram a uma declaração de dez pontos impulsionada por Washington que exige profundas reformas na ONU.

* AFP