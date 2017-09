Um dia depois de tomar conhecimento do terremoto que atingiu a Cidade do México, o coração da funcionária pública Sandra Gorete Pereira, mãe do joinvilense Thiago Pinto, ainda batia acelerado. Mesmo sabendo que o filho de 32 anos estava bem, pois já havia lhe tranquilizado por telefone e mensagens, Sandra continuava apreensiva e na expectativa de que os riscos de novos abalos sísmicos em solo mexicano fossem definitivamente eliminados.

Segundo ela, Thiago trabalhou oito anos na KaVo de Joinville, outros quatro anos na unidade da empresa no Rio de Janeiro e, desde outubro do ano passado, desempenha suas funções no México. Para Sandra, que visitou o país da América Central duas vezes, o que mais preocupa são os tremores de terra.

– Ele é o meu único filho e estou mais preocupada do que ele, mas vou deixar nas mãos de Deus. O México é um país maravilhoso, tem um povo muito acolhedor e vai se reerguer – disse Sandra, que mora em Balneário Barra do Sul com o marido.

Sandra ao lado do filho em visita à Cidade do México Foto: Arquivo pessoal

Na última visita, no início deste mês, a mãe de Thiago presenciou um outro terremoto, de 8.2 graus, que resultou na morte de 96 pessoas no país. Se ela pudesse decidir, gostaria que Thiago voltasse para o Brasil.

– Ele está bem contente lá, então, não posso interferir. As conversas que temos diariamente amenizam a saudade – contou.