Mais de 100 migrantes estão desaparecidos após o naufrágio de sua embarcação na costa oeste da Líbia, informou à AFP o porta-voz da Marinha líbia, que citou sobreviventes.

De acordo com o general Ayub Kacem, "ao menos sete sobreviventes" permaneceram três dias no mar antes do resgate na quarta-feira.

* AFP