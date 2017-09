Mais de 100 migrantes estão desaparecidos após o naufrágio de sua embarcação na costa oeste da Líbia, informou à AFP o porta-voz da Marinha líbia, que citou sobreviventes.

De acordo com o general Ayub Kacem, "ao menos sete sobreviventes" permaneceram três dias no mar antes do resgate na quarta-feira.

Kacem não estava em condições de revelar mais detalhes sobre o naufrágio, que aconteceu na costa de Sabratha (oeste), ponto de partida de muitos migrantes para a Europa e cenário desde domingo de violentos combates entre grupos armados.

Na semana passada, 3.000 migrantes foram levados de volta ao país pela Guarda Costeira líbia e 2.000 desembarcaram na Itália.

Os números mostram que a rota migratória entre Líbia e Itália - o país europeu mais próximo - não está totalmente fechada apesar de uma grande queda do fluxo de migrantes entre os dois países.

A Itália registrou 6.500 chegadas desde julho, apenas 15% da média para o período entre 2014 e 2016.

* AFP