A maré alta nas praias do Estado foi o assunto mais lido no site do Diário Catarinense entre o último domingo e está sexta-feira. Duas das cinco matérias que falam sobre o tema estão entre as mais acessadas da semana _ uma delas do colunista Rafael Martini, falando sobre o decreto de situação de emergência nas Praias da Capital. Outro tema que repercutiu muito entre nossos leitores foi a morte de Carlos Alberto Silva, conhecido como o homem do chifre. Relembre abaixo o conteúdo das cinco matérias mais acessadas na semana e, para saber mais, clique sobre os títulos:

1 - Maré alta chama atenção nas praias do litoral catarinense

A alta da maré chamou a atenção de quem passou pelas praias do litoral catarinense na tarde deste domingo, 17. No Caldeirão, como é conhecida parte da praia do Morro das Pedras, no Sul da Ilha de Santa Catarina, a faixa de areia ficou totalmente coberta pela água.

Foto: Cristina Vieira / Diário Catarinense

2 - Morre Carlos Alberto Silva, o "homem do chifre"

Morreu nesta quarta-feira em Barra Velha, aos 73 anos (22/11/1943), Carlos Alberto Silva, o "homem do chifre" (ou do megafone), que ficou conhecido pelas fantasias que vestia no litoral catarinense, especialmente em Balneário Camboriú e Florianópolis.

Foto: Flávio Neves / Agencia RBS

3 - General fala em "intervenção" do Exército caso a Justiça não retire corruptos da "vida pública"

O polêmico general gaúcho Antonio Hamilton Mourão voltou a ser assunto nacional neste fim de semana após afirmar, em palestra realizada na sexta-feira (15), em uma loja maçônica de Brasília, que uma "intervenção militar" pode ser adotada no país caso o Poder Judiciário "não solucione o problema político".

Foto: André ¿?vila / Agência RBS

4 - Casal morre em acidente na BR-116, na Serra Catarinense

Um casal morreu em um acidente no final da tarde desta terça-feira, em Ponte Alta, na Serra Catarinense. O acidente ocorreu por volta de 19h, no km 196 da BR-116.

Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

5 - Prefeitura decreta situação de emergência em praias de Florianópolis

A Prefeitura de Florianópolis decretou situação de emergência nesta segunda-feira após os estragos provocados pela ressaca no mar nos Ingleses, Canasvieiras, Brava, no Norte da Ilha, e Matadeiro e Caldeira do Morro das Pedras, no Sul da Ilha de SC.

Foto: Emerson Souza / Diário Catarinense