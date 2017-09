A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai propor pagar pelo menos 20 bilhões de euros à União Europeia pelo Brexit, indicaram fontes próximas a May citadas pelo jornal Financial Times.

Olly Robbins, consultor de Theresa May para a UE, informou a oferta aos seus colegas europeus, incluindo à chanceler alemã Angela Merkel, de acordo com a edição online do jornal, que não identifica suas fontes.

No entanto, o porta-voz do governo alemão, Georg Streiter, negou a informação. "Nós não fomos informados antecipadamente pelo governo britânico de qualquer oferta de negociação", disse ele nesta quarta-feira.

Por sua vez, Downing Street assegurou à AFP que esta informação são "puras conjecturas".

Theresa May discursará sobre Brexit na sexta-feira em Florença (Itália).

O montante que Londres deve pagar após a sua partida da UE, prevista para 29 de março de 2019, é o principal obstáculo nas negociações entre Londres e Bruxelas, que em 25 de setembro iniciam uma nova rodada, a quarta.

* AFP