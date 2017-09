O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou nesta quarta-feira, 27, no Twitter o resultado do leilão realizado no período da manhã de quatro usinas hidrelétricas que pertenciam à Cemig - Jaguara, Volta Grande, Miranda e São Simão -, destacando a participação relevante de grupos estrangeiros no certame. O leilão arrecadou R$ 12,13 bilhões, com ágio médio de 9,73% em relação ao preço mínimo de R$ 11 bilhões para estes ativos.

"O sucesso hoje no leilão das usinas de Volta Grande, São Simão, Jaguara e Miranda confirma a trajetória de recuperação da economia do País", afirmou o ministro. "As concessões das usinas irão representar mais investimentos para serviços com maior eficiência à população", completou.

Meirelles lembrou ainda que o governo planeja a realização de outros leilões nos próximos meses, com o objetivo de modernizar os serviços no País. "A retomada da economia começa a dar frutos também ao criar ambiente para a atração dos investimentos estrangeiros", concluiu.