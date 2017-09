A chanceler alemã, Angela Merkel, expressou nesta quarta-feira, em entrevista por rádio, seu "claro desacordo" com o presidente americano, Donald Trump, que ameaçou "destruir totalmente" a Coreia do Norte.

"Sou contra tais ameaças", declarou Merkel em entrevista à rádio alemã Deutsche Welle (DW).

"Consideramos absolutamente inadequada qualquer solução militar e somos a favor dos esforços diplomáticos", acrescentou.

"No que diz respeito à Coreia do Norte, considero qualquer outra opção sem fundamento. E por isso neste ponto há um desacordo claro com o presidente americano", disse Merkel.

O assunto norte-coreano "também nos diz respeito. E por isso estou disposta - e o ministro das Relações Exteriores (o social-democrata Sigmar Gabriel, ndr) está pronto - a assumir responsabilidades", acrescentou.

Em seu primeiro discurso à Assembleia Geral da ONU, Donald Trump lançou uma advertência belicosa à Coreia do Norte, que realizou seu sexto teste nuclear e lançou um míssil a uma distância inédita, sobre o Japão.

Trump disse que se os Estados Unidos "se veem forçados a se defender a si mesmos ou a seus aliados, não teremos outra opção que destruir totalmente a Coreia do Norte", assegurou.

Merkel é favorável a uma solução diplomática para por fim ao programa nuclear de armamento da Coreia do Norte, parecida às negociações com o Irã, que terminaram com o acordo de 2015.

