O México registrou déficit maior do que o esperado em sua balança comercial em agosto, de US$ 2,73 bilhões, à medida que as importações de petróleo e de outros bens superaram as exportações manufatureiras, segundo dados oficiais divulgados hoje pelo instituto de estatísticas do país, o Inegi.

As exportações mexicanas tiveram alta de 10,3% na comparação anual de agosto, a US$ 35,78 bilhões, enquanto as importações subiram 12,2%, a US$ 38,51 bilhões, informou o Inegi.

Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam déficit comercial consideravelmente menor em agosto, de US$ 1,65 bilhão.

No período de janeiro a agosto, o México acumulou déficit comercial de US$ 7,16 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.