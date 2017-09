Os recursos que serão aplicados em microcrédito do programa "Progredir" têm origem nos depósitos compulsórios recolhidos pelo Banco Central. Ao apresentar o programa que ofertará R$ 3 bilhões em crédito, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explicou que as novas linhas para incentivar empreendedorismo aos brasileiros de menor renda, como os beneficiários do Bolsa Família, não virão do Orçamento público.

A destinação incentivada de parte do compulsório para o crédito às famílias de menor renda foi aprovada em reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) em maio. Na ocasião, o grupo alterou as regras do microcrédito com incentivo à destinação desses recursos para empréstimos a pessoas do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Bancos que emprestarem sob essa condição poderão aplicar fator de multiplicação de dois ao saldo das operações de microcrédito produtivo orientado. Ou seja, bancos poderão recolher até a metade dos recursos destinados ao microcrédito.