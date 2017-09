O novo modelo de gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Santa Catarina, com o Corpo de Bombeiros à frente das ações, foi aprovado na quinta-feira em reunião dos gestores das secretarias de Saúde dos municípios. A autorização na reunião ordinária da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB), na Capital, era uma etapa formal necessária para que a proposta pudesse ser colocada em prática. As mudanças na gestão devem ocorrer até o fim do ano.

A proposta é de integração do Samu estadual, sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Além disso, serão integradas as Unidades de Suporte Básico (USB) dos municípios também para a gestão do Estado, de forma gradativa.

Segundo o secretário Vicente Caropreso, que participou da reunião, o Samu passa por uma nova fase de comunicação e integração. Ele afirma que haverá um aumento de disponibilidade de viaturas e de pessoal, além de um custo menor.

— Esse conjunto de situações aprovadas interessa a todos. Foi definida uma teia de atendimento com um trabalho integrado entre Estado, Corpo de Bombeiros Militar e Voluntários, saúde e municípios para que possamos atender aos reclames da sociedade —, destacou Caropreso.

De acordo com a superintendência de Serviços Especializados e Regulação, está sendo elaborado um termo de cooperação técnica entre a Secretaria da Saúde e os bombeiros para a cogestão do Samu.

