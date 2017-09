A Justiça aceitou, na última semana, a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra o motorista Felipe Silva Pereira, que atropelou e matou o procurador de Justiça Aor Steffens Miranda e o engenheiro João Carlos Schultz na madrugada do dia 1º de setembro, na Avenida Beira-Mar de São José, na região metropolitana de Florianópolis. Com isso, o condutor de 35 anos, que está preso na Capital, vira réu no processo. Ele vai responder pelo crime de duplo homicídio qualificado, além da tentativa de homicídio do próprio irmão, que estava de carona no carro no momento do acidente. Caso seja condenado, suas penas podem ser de 12 anos a 30 anos de prisão por cada homicídio.

O advogado da defesa é Claudio Gastão da Rosa Filho. Ele afirmou que ainda há documentos da defesa que vão ser anexados ao processo e que já requereu diligências que, segundo ele, vão mostrar que o seu cliente "não estava conduzindo embriagado, muito menos em alta velocidade e que o que aconteceu foi uma fatalidade". Além disso, Gastão criticou a rapidez com que o processo está tramitando.

— Lamentamos que a denúncia tenha sido oferecida de forma prematura, sem sequer ouvir o irmão (de Felipe), que é considerado vítima. Também lamentamos a forma exagerada com que foi feita a acusação, assinada estranhamente por dois promotores de Justiça — afirmou o advogado.

Relembre o caso

O procurador e o engenheiro haviam acabado de sair de uma partida de futebol, por volta das 2h15min do dia 1º de setembro, e conversavam perto dos seus carros quando a Mercedes C180, conduzida por Felipe Silva Pereira, invadiu a calçada e os atingiu, parando somente 60 metros depois ao bater contra um muro.

Felipe e o irmão ficaram machucados com a batida e foram levados ao hospital. O motorista ficou sob custódia da Polícia Militar e foi preso no mesmo dia, sendo encaminhado então ao Complexo Penitenciário da Capital, onde permanece até o momento.

A Guarda Municipal de Trânsito de São José foi a primeira equipe a chegar no local da batida. Logo depois, viaturas da Polícia Militar (PM) também ajudaram no atendimento. Por prova testemunhal, agentes indicaram que o motorista estava embriagado Segundo a capitão Juliana Lopes, os dois corpos estavam a 60 metros do local do acidente. O condutor, segundo ela, saiu do carro sem saber onde estava.

— Quando perguntamos como ele havia chega ali, ele disse que tinha sido de ônibus. O condutor estava desorientado, com odor etílico, exalava cheiro de álcool. Ele certamente estava em alta velocidade e, no mínimo, alcoolizado — disse, à época.

Veja o momento do acidente