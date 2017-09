A Polícia Civil de Braço do Norte vai investigar a morte de Anita Roecker Marcelino, 50 anos, alvejada com dois tiros pelo marido na terça-feira. Segundo informações da Polícia Militar, eles moravam no bairro Uruguaia, e Anita foi atingida com dois disparos dentro da residência do casal. Ela chegou a ser encaminhada para o Hospital Santa Terezinha, mas não resistiu.

A polícia informou que o marido tentou tirar a própria vida depois de alvejar a esposa, mas foi socorrido a tempo e levado ao hospital da cidade. Em estado grave, ele foi transferido para a UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, onde permanece internado. O homem de 51 anos não tinha passagens pela polícia, mas após alta hospitalar será encaminhado para a prisão em flagrante, informou a PM.

Os tiros foram de uma espingarda calibre 32, e a polícia ainda não tem informações sobre os documentos da arma. O delegado Marcelo Bittencourt, responsável pelo caso, vai dar mais detalhes sobre a investigação durante a tarde desta quarta-feira.

Leia mais:

Apreensão de armamento pesado dispara alerta da Segurança em SC

Homem de 24 anos é morto a tiros em Balneário Camboriú