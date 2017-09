O ministro mexicano das Relações Exteriores, Luis Videgaray, tomou a palavra inesperadamente na Assembleia Geral da ONU, nesta quarta-feira (20), para informar que a ajuda internacional após o terremoto que deixou mais de 200 mortos está a caminho.

O chanceler Videgaray, que representa seu país na maior reunião diplomática do mundo, disse que a prioridade neste momento é o trabalho de resgate e o cuidado dos feridos.

"O México recebeu um duro golpe, que venceremos graças, em primeiro lugar, à extraordinária solidariedade, à generosidade do povo do México que foi para as ruas e para as zonas atingidas", afirmou.

A ONU forneceu ao México assessoria e apoio para identificar "a ajuda específica de que precisamos", disse ele à Assembleia Geral, que reúne 130 líderes mundiais.

"Graças ao Undac (Coordenação e Avaliação de Desastres da ONU), estamos identificando os países que possuem os equipamentos, o maquinário de que precisamos neste momento para apoiar o trabalho de resgate", disse Videgaray, sem mencionar as nações.

"Entramos em contato com esses países e eles já estão prestando ajuda internacional. O auxílio para o resgate já está a caminho da Cidade do México", comemorou.

O chanceler brasileiro, Aloysio Nunes, revelou que o Brasil enviará equipamento para socorrer as vítimas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu o envio de equipes de busca e resgate, "que estão sendo mobilizadas no momento".

Os esforços de resgate continuam na capital e nos estados centrais do México em busca de sobreviventes entre os escombros após um devastador terremoto de 7,1 de magnitude na terça-feira (19).

Até agora, o balanço oficial é de 230 mortos, incluindo 21 crianças soterradas na escola Enrique Rebsamen, situada no extremo sul da capital. Mais de 30 crianças dessa instituição continuam desaparecidas.

Ontem, também foi o 32º aniversário do devastador terremoto de 8,1 graus que abalou o país em 1985, deixando mais de 10 mil mortos.

* AFP