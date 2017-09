O presidente Michel Temer tem apenas despachos internos em sua agenda no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, 22, sem visitas oficiais marcadas até o final da manhã. Temer, que completa no sábado, 23, 77 anos, ainda não definiu se passará o aniversário em Brasília ou em São Paulo.

Os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral) já viajaram respectivamente para Porto Alegre e para o Rio de Janeiro. Moreira Franco vai participar no domingo, dia 24, de lançamento do programa "Rio de Janeiro a Janeiro", no Parque Olímpico, na Barra, na zona oeste da capital fluminense.