A administração do Koxixos Beer _ um dos bares mais tradicionais de Florianópolis, localizado na Beira-mar _ tenta contabilizar os prejuízos dos estragos provocados por um incêndio que atingiu o estabelecimento na manhã desta terça-feira (26).

— Estamos atônitos. Não sabemos nem por onde começar — lamentou o gerente Lucas Karsten.

Karsten conversou rapidamente com o DC no meio da manhã. Ele ainda não sabe afirmar qual será o custo para recuperar o bar que teve a cozinha e boa parte da cobertura de madeira destruídas. Apesar do prejuízo, ele espera reabrir o estabelecimento, que costuma reunir grupos de amigos, principalmente em dias de jogo, o quanto antes.

— Ainda não sabemos quando vamos abrir. Espero que seja o mais rápido possível — disse.

Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

O incêndio começou por volta de 5h, quando um funcionário ligou a fritadeira para começar a manipular os alimentos. De acordo com os bombeiros, o eletrodoméstico aqueceu demais e acabou pegando fogo.

O funcionário tentou conter as chamas com um extintor, mas não foi o suficiente. Em pouco temo, o fogo já havia alcançado a cobertura de madeira. A partir daí, o fogo se alastrou por todo o telhado. Os bombeiros foram acionados e chegaram ao local por volta de 5h20min.

As chamas foram controladas em 30 minutos. Apesar dos estragos, ninguém se feriu.

