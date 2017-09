Um caminhão da Cruz vermelha que transportava ajuda humanitária para os refugiados muçulmanos rohingyas sofreu um acidente nesta quinta-feira em Bangladesh e pelo menos nove pessoas morreram, de acordo com a polícia local.

O motorista perdeu o controle do caminhão perto da cidade fronteiriça de Cox's Bazar, para onde fugiram mais de 420.000 rohingyas para escapar da violência em Mianmar.

As vítimas do acidente, que também deixou 10 feridos, são principalmente funcionários que distribuiriam ajuda.

"Nove pessoas morreram, seis na hora e três no hospital", declarou à AFP Yasir Arafat, vice-comandante da polícia no distrito de fronteira de de Bandarban.

O caminhão derrapou em uma estrada de terra, virou e caiu em um barranco.

Mozaharul Huq, secretário do Crescente Vermelho em Bangladesh, informou que o veículo havia sido fretado pela organização e pela Cruz Vermelha Internacional. Transportava arroz, água potável, açúcar e outros alimentos.

As autoridades birmanesas e as organizações internacionais foram surpreendidas pelo grande fluxo de refugiados rohingyas desde 25 de agosto. Eles fogem de uma campanha de repressão do exército birmanês em resposta a ataques dos rebeldes rohingyas.

* AFP