Previsto para ser entregue em outubro de 2019, o novo terminal do aeroporto Hercílio Luz, de Florianópolis será quatro vezes maior do que o atual. Detalhes do novo projeto foram apresentados na manhã desta terça-feira em coletiva na Capital pela Zurich Airports, concessionária que vai administrar a estrutura por 30 anos. Os suíços venceram o leilão de concessão em março deste ano. Dentre os anúncios feitos nesta terça também está o novo nome do grupo que vai administrar o terminal: Floripa Airport.

O novo CEO do aeroporto, Tobias Market foi quem apresentou as mudanças. O investimento em dois anos está previsto em R$ 500 milhões, conforme previsto em contrato assinado com a Agência Nacional de Aviação Civil, em julho passado. A maior parte será aplicada na obra do novo terminal, que terá 41 mil metros quadrados. Isso possibilitará aumentar a capacidade de atendimento de 3,6 milhões de passageiros para 8 milhões.

O novo terminal terá embarque e desembarque em andares separados. Serão 10 portões com fingers, estruturas que ligam o prédio à aeronave, que não existem atualmente no terminal de Florianópolis. Três portões serão destinados a voos internacionais — Market revelou que a primeira intenção de negociação para vôos com destinos fora da América do Sul é Portugal. Dentro dos R$ 500 milhões previstos para investimento até outubro de 2019 também estão a ampliação da área de taxiamento e da pista, que terá 100 metros a mais.

O novo prédio também contará com um terraço-mirante para visitantes. Segundo a concessionária, a proposta do projeto é tornar o espaço uma área de passeio, como um centro comercial, com opções de entretenimento, exposições, serviços, entre outros. O principal objetivo da nova gestão, explicou Market, será fazer as pessoas se aproximarem do aeroporto:

— Queremos que as pessoas tenham orgulho do aeroporto. Se fizermos o novo terminal e operarmos bem, isso vai acontecer.

Oficialmente, a Floripa Airport assume o Hercílio Luz apenas em janeiro de 2018. Até lá, a gestão é compartilhada com a Infraero. Enquanto o novo terminal não é construído (a previsão de início da obra é para o final de janeiro), serão feitas adaptações no atual prédio. A promessa é que até maio de 2018 elas fiquem prontas. Haverá reforma nos banheiros, melhoria no sinal do wi-fi e nova pintura. A empresa também promete agilidade no serviço de inspeção e contratação de guias para orientação dos passeios.

A Floripa Airport terá 165 funcionários, 35 a mais do que o atual quadro da Infraero. Apenas 21 foram contratados até o momento. A previsão é de que até o final de 2017 todos os postos sejam preenchidos. A concessionária recebeu 1,4 mil currículos de interessados. Apenas três dos trabalhadores serão de fora do país.

Preocupação com os acessos

A concessionária não esconde a preocupação com a obra do acesso ao novo terminal, que está sendo feita pelo governo do Estado. A falta de licenças ambientais impede o começo do serviço.

— Temos uma pequena preocupação com essa obra, mas estamos em contato com o governo do Estado e a prefeitura. Não temos um plano B caso a obra não fique pronta — disse Markert.

Impasse entre taxistas e motoristas de aplicativos

O CEO comentou na coletiva sobre as recentes discussões e brigas entre taxistas e motoristas executivos ou de aplicativos. Recentemente, uma troca de agressões entre eles foi filmada e gerou repercussão na cidade. Markert diz que esse problema será enfrentado. Ele pretende reunir as partes para encontrar um ponto comum.

— Não queremos isso no nosso aeroporto. Precisamos sentar e conversar para achar uma solução — prometeu.

