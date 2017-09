Um novo tremor, de 6,1 graus, foi registrado neste sábado na Cidade do México, que se viu atingida na terça-feira passada por um terremoto de 7,1 graus que deixou quase 300 mortos.

O Serviço Sismológico Nacional, que preliminarmente havia informado uma magnitude de 6,4, informou que o movimento teve seu epicentro no estado de Oaxaca, no sul do país.

O tremor obrigou a parar os trabalhos de buscas das vítimas do terremoto anterior, enquanto que a Defesa Civil informou que até o momento não foram reportados maiores danos na capital.

* AFP