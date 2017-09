A oposição venezuelana suspendeu nesta terça-feira (26) sua participação em uma nova reunião com os representantes do governo, prevista para esta quarta-feira (27) na República Dominicana, visando a estabelecer as bases para um possível diálogo.

"Nesse momento não há condições de ir à República Dominicana", declarou em coletiva de imprensa o deputado Luis Florido, que participou de uma primeira rodada de negociações nos dias 13 e 14 de setembro em Santo Domingo.

Após essas aproximações, o presidente dominicano Danilo Medina, anunciou que as partes se reencontrariam em seu país no dia 27 de setembro.

Florido acrescentou que uma das razões para não participar é que "não há uma agenda clara para o novo encontro exploratório".

Florido não descartou a possibilidade de a coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD) participar em uma nova rodada de negociações.

"Se as condições ocorrerem conforme combinado, nós comunicaremos", ressaltou.

* AFP