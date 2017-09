O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, disse nesta quinta-feira que a negociação continua sendo a "única alternativa" para frear o programa militar e nuclear da Coreia do Norte, após a reticência dos Estados Unidos e do Japão para retomar o diálogo com Pyongyang.

"Ainda há esperança de paz e não devemos nos dar por vencidos. A negociação é a única saída e merece todos os esforços", disse Wang ante a Assembleia Geral da ONU, onde dois dias antes o presidente americano, Donald Trump, ameaçou "destruir totalmente" a Coreia do Norte em caso de se chegar a um conflito bélico.

* AFP